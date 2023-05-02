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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев не видит смысла в переходе Кузяева в «Фатих Карагюмрюк»

02 Мая 2023 • 21:58 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший игрок питерского «Зенита» Сергей Веденеев скептически относится к возможному переезду Далера Кузяева в Турцию. Последние новости связывают 30-летнего зенитовца с клубом «Фатих Карагюмрюк», который базируется в крупнейшем городе Турции – Стамбуле и идёт в середине турнирной таблицы чемпионата страны.

«Желание Кузяева играть в Турции оправдывается лишь желанием его семьи погреться на солнышке. Мне кажется, лучше, чем в «Зените», Кузяеву не будет», - высказался Веденеев «Чемпионату», добавив, что лучше 30-летнему игроку нигде, кроме «Зенита», уже не будет.

Эксперт добавил, что немало времени у Кузяева уйдёт на изучение турецкого языка, адаптацию к новому коллективу.

«Мне вообще кажется, что это утка», - заключил Веденеев.

Напомним, что за «Фатих Карагюмрюк» довольно успешно выступает Магомед Оздоев – с ним Кузяев долгое время играл в сборной России и «Зените».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев Далер Кузяев Фатих Карагюмрюк
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