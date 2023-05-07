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Гладилин: «Футбольный бог отдал «Зениту» то, что «Спартак» приобрёл с «Ростовом» эксклюзив

07 Мая 2023 • 20:52 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче с «Зенитом».

- Перед дерби не было сомнений, что «Зенит» оформит чемпионство?

- «Спартак» такие матчи может играть. Я предвидел, что будет борьба, что гости не сдадутся и будут играть до конца. Это было. Но все-таки питерцы выше по классу. У них более поставленная игра. Да и в целом был большой ажиотаж вокруг матча. Проиграл «Ростов», что дало шанс оформить чемпионство в Питере. В общем, борьба предвиделась, но подсознательно сидело, что «Зенит» сильнее, что он приложит максимум усилий у себя дома и добьется победы.

- Игра была особенно важная для «Зенита», но сложилось впечатление, что «Спартак» больше мандражировал. Взять хотя бы игру Селихова. Что это, если не волнение?

- Не знаю, о чем думал Селихов. Это надо у него спросить. Грубейшая ошибка. Нужно было спокойно выводить мяч игроку «Спартака». Возможно, он не ожидал, что Клаудиньо включится и проатакует. А так по игре «Спартак» смотрелся нормально, тем более в отсутствие Джикии и Литвинова. Сейчас это основные футболисты в центре. Гости играли достойно. Сравняли счет. Промес неплохо выглядел. По-хорошему, должен был быть ничейный вариант. Но, видимо, футбольный бог отдал «Зениту» то, что «Спартак» приобрел с «Ростовом». Удача отвернулась от «красно-белых» в конце матча.

- Она отвернулась с удалением Дуарте?

- Конечно. Там не было ничего опасного. Зачем идти на такой фол?

- Снова много вопросов по судейству. Есть ли, по-вашему, сомнительные решения арбитра? Хусаинов отметил, что в эпизоде с голом Мостового было нарушение.

- Там фол был не когда забивал Мостовой, а раньше. Не стоит поднимать, что где-то когда-то был фол. Никакой предвзятости в этом матче не я не увидел. Возможно, те шероховатости, которые имели место, связаны с тем, что арбитр не всегда успевал к эпизоду. Но что бы кто-то кому-то помогал, такого не было.

- Тем более что судья поставил пенальти на Мартинсе. Вряд ли можно говорить о том, что он благоволил одной команде.

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- Конечно. Это был спорный момент. Судье даже пришлось его смотреть. Так что обижаться на рефери спартаковцам не стоит. Арбитр поставил пенальти, с которого гости сравняли счет. А то, что они не удержали ничью в конце, это их проблемы.

- Как в целом оцените игру атакующей линии «Спартака»?

- Нормально сыграли. Промес провел матч на своем уровне. Отдал мяч Бальде, который его забил. Более активно надо было играть Соболеву и Зиньковскому. Вот вышел Сергеев и забил. В таких встречах от центрального нападающего зависит многое. Он - наконечник копья, и поэтому Соболев должен был играть более активно.

- Но дуэль Малкома с Промесом осталась за Квинси. Он забил и отдал голевую передачу.

- Да. Они оба прекрасные нападающие. Малком в этом сезоне играет очень мощно. Промес много пропустил, но успел набрать форму. Это футболисты высокого класса. Хорошо, что у нас есть такие ребята в РПЛ. Надо, чтобы в нашем чемпионате было больше таких легионеров. С ними и нашим ребятам приятно играть. Есть, у кого учиться.

- Кто-то из футболистов «Спартака», кроме Промеса, вам еще понравился?

- Все ребята старались, играли. Но кого-то яркого не было. Никто не блеснул.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Гладилин
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