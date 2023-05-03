Семшов: «Малком однозначно сильнее Промеса»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов сравнил лидера петербургской команды Малкома с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, что после 25 туров РПЛ Малком, забивший 22 мяча, возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги, опережая второго Промеса на пять голов.

Семшов выразил уверенность в том, что бразилец сумеет удержать лидерство в бомбардирской гонке до конца сезона. Эксперт отметил, что Малком сейчас находится в хорошем настроении и по уровню игры превосходит нидерландца из «Спартака».

«Промес тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень много. На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе. Малком - фантастический футболист, очень нравится, как он обращается с мячом», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В общей сложности Малком провёл за «Зенит» в текущем сезоне 31 матч, забил 25 голов и отдал девять результативных передач.