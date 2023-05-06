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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович рассказал, какие результаты должен показывать «Спартак», учитывая популярность

06 Мая 2023 • 19:42 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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Через 21 ч. 11 мин.

Известный в России тренер Миодраг Божович поделился своими мыслями о том, какие результаты должен показывать «Спартак».

«В России самый известный и популярный клуб - «Спартак». Имея такую народную поддержку и значимость, они должны брать чемпионство минимум раз в два-три года», - сказал Божович, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России по итогам сезона 2016/2017 под руководством Массимо Карреры. Тогда «красно-белые» выиграли титул впервые за 16 лет.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч «красно-белые» проведут 7 мая – против «Зенита».  

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Спартак Москва Миодраг Божович
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