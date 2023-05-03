Филимонов сделал выбор между Селиховым и Максименко

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о вратарской линии в стане «красно-белых».

На данный момент первым номером команды является Александр Селихов, а Александр Максименко его страхует. Еще один вратарь — Илья Свинов выступает за «Факел» на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует расстаться со Свиновым.

«Ребята выглядят не очень уверенно. Скорее всего, влияет на обоих Александров какая-то внутренняя ситуация в команде. Кому отдаю предпочтение? Для меня Селихов выглядит предпочтительнее», — цитирует Филимонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Селихов провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 33 гола и 6 раз сыграл «на ноль». На счету Максименко 13 игр за «Спартак», в которых он пропустил 13 мячей и 5 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.