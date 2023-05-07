Игроки «Спартака» спорили с арбитром после второго гола «Зенита»

В воскресенье вечером в Российской премьер-лиге проходит битва между «Зенитом» и «Спартаком». После первого тайма питерцы ведут со счётом 2:1.

После второго пропущенного мяча игроки «Спартака» начали спорить с арбитром Павлом Кукуяном. «Красно-белые» могут иметь претензии по двум эпизодам. Перед вторым голом в штрафной площади «сине-бело-голубых» имел место контакт Роберта Ренана и Бальде. Рефери не стал назначать пенальти за наступ. Позже в ходе голевой атаки питерцев Далер Кузяев совершил толчок в спину Романа Зобнина. Здесь свисток тоже промолчал.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции.