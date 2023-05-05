Дмитрий Комбаров: «Уверен, в «Спартаке» хотят отстрочить чемпионский праздник для «Зенита»

Бывший российский защитник, а ныне начинающий тренер Дмитрий Комбаров порассуждал перед очной встречей питерского «Зенита» и московского «Спартака» в рамках Премьер-лиги. Матч состоится в рамках 26 тура, при определённых раскладах уже после него «Зенит» может официально оформить пятое подряд чемпионство в РПЛ.

««Зениту» настолько принципиально оформить чемпионство в матче со «Спартаком», насколько и красно-белым принципиально не дать им этого сделать. Уверен, что в «Спартаке» все хотят отсрочить праздник «Зениту», - заявил Комбаров «Спорт-Экспрессу», добавив, что перед такими матчами игроки команд всегда испытывают много волнения, однако оно исчезает на поле.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 61-м набранным очком, «Спартак» - третий – 49 очков.

Нигматуллин: «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком»