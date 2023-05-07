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Ловчев: «Зенит» побаивается «Спартак»

07 Мая 2023 • 11:44 Комментировать (2)
Зенит
...
Спартак Москва
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Через 5 ч. 48 мин.

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом».

По мнению Ловчева, «Зенит» побаивается «Спартак» и не чувствует абсолютной уверенности перед предстоящей игрой.

«Спартак» в этом сезоне обыгрывал «Зенит» и даже бил его. То, что «Спартак» серьёзный соперник, которого надо опасаться, сидит в головах игроков Питера. «Спартак» точно побьётся», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. Отметим, что в случае победы «сине-бело-голубые» досрочно выиграют чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Ловчев
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (2)
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Простой зритель
07 Мая 2023 в 12:09
Ловчев балабол.. Не стоит , даже обращать внимание. Думаю, Зенит крупно обыграет Спартак, как бы кому не хотелось. Мюллеру уже речь приготовили и банкет в Смольном..
Cruyff
07 Мая 2023 в 11:54
чего хрюканов бояться
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