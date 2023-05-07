Ловчев: «Зенит» побаивается «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом».

По мнению Ловчева, «Зенит» побаивается «Спартак» и не чувствует абсолютной уверенности перед предстоящей игрой.

«Спартак» в этом сезоне обыгрывал «Зенит» и даже бил его. То, что «Спартак» серьёзный соперник, которого надо опасаться, сидит в головах игроков Питера. «Спартак» точно побьётся», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. Отметим, что в случае победы «сине-бело-голубые» досрочно выиграют чемпионат России.