Пименов: «Матч «Зенита» и «Спартака» получится огненным»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». В этой игре «сине-бело-голубые» могут досрочно оформить чемпионство.

«Зенит» фаворит во всем в сегодняшнем матче, но «Спартак» — непредсказуемый соперник. Думаю, будет полный стадион. Матч получится огненным», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Матч «Зенита» и «Спартака» пройдет сегодня, 7 мая. Стартовый свисток арбитра запланирован на 18:00 по московскому времени. Читать текстовую онлайн-трансляцию встречи можно будет на портале LiveResult.