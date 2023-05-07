«Зенит» едва не упустил победу над «Спартаком» в матче 25-го тура, который мог стать чемпионским для команды Сергея Семака. Лидеры Премьер-лиги в концовке получили пенальти в свои ворота, который реализовал Куинси Промес. Но в компенсированное время все же прошла голевая атака у «Зенита». Густаво Мантуан получил мяч на правом краю штрафной и прострелил вдоль ворот, а Иван Сергеев изящно подправил ногой полет мяча впритирку с левой штангой - 3:2.

Как это было, смотрите в видеоформате.