Валерий Овчинников выбрал между Халком и Малкомом

Российский тренер Валерий Овчинников признался, что экс-нападающий «Зенита» Халк ему нравится больше, чем нынешний игрок «сине-бело-голубых» Малком Филипе.

«Мне больше симпатичен Халк. Малком тоже хороший парень. Разница в том, что Халка купили за 60 миллионов евро, а Малком — за 40. 60 миллионов кто мог потратить в те времена на игрока? Только «Зенит», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Малком забил уже 25 мячей и отдал девять результативных передач за 31 игру с учетом всех турниров. Трудовой договор бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.