Зиньковский: «Поздравили Промеса, думаю, проставится»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о голе своего одноклубника Квинси Промеса в ворота «Зенита». Отметим, что этот мяч сделал 31-летнего нидерландца лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги среди легионеров.

«Поздравили Квинси. Думаю, он отведет нас в ресторан, проставится», — цитирует Зиньковского «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету Промеса 23 забитых мяча и 10 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров.

После 26 туров московский «Спартак» опустился на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 49 набранных очков.