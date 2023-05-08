Радимов: «Мне понравилось, что с «Зенитом» Абаскаль сыграл в открытый футбол»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ против петербургской команды. Напомним, встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 3:2.

Эксперт похвалил главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля за то, что он не побоялся сыграть в открытый футбол.

«Для «Спартака» этот матч был как бы посылом к следующему сезону – будет ли команда бороться за чемпионство. Если бы «Зенит» их вынес «в одну калитку», то можно было бы сказать, что со «Спартаком» всё ясно, а так могут составить конкуренцию», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 26 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Зенит» же досрочно оформил чемпионство, которое стало для петербуржцев уже пятым подряд. До конца турнира командам осталось провести по четыре встречи.