Соболев — лучший игрок «Спартака» в апреле

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком команды по итогам апреля. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

В голосовании среди болельщиков Соболев набрал 55 процентов голосов, опередив Антона Зиньковского (30%), Кейта Бальде (9%) и Романа Зобнина (6%).

В апреле 26-летний Соболев забил пять голов (два дубля) и стал автором одной результативной передачи в четырех матчах Российской премьер-лиги. Всего на счету нападающего 14 забитых мячей в нынешнем сезоне во всех турнирах.

После 25 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 49 очков.