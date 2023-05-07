Джикия не стал раскрывать детали своего контракта

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу информации о своём контракте. Сообщалось, что если в следующем сезоне Джикия примет участие более чем в 50% матчей, то договор автоматически продлится ещё на год.

- Недостоверная информация, - сказал Джикия.

- А сколько надо отыграть?

- Будем играть, сколько есть сил.

- Но такой пункт есть вообще? Может, с другим количеством матчей…

- Давайте мы не будем обсуждать мой контракт.

Напомним, что в воскресенье вечером «Спартак» потерпел поражение в гостях у «Зенита» со счётом 2:3. Следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 13 мая – против «Химок».