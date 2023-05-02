Радченко: «Переезд в Турцию будет новым вызовом для Кузяева»

Бывший игрок питерского «Зенита» Дмитрий Радченко порассуждал о возможном отъезде Далера Кузяева в Турцию. По последним новостям, 30-летним россиянином активно интересуются в стамбульском клубе «Фатих Карагюмрюк». За него уже целый сезон выступает бывший зенитовец Магомед Оздоев.

«Если предложение от «Фатиха» на самом деле существует, оно будет очень интересным для Кузяева. Тем более, что перебраться в новый чемпионат будет для него новой возможность, вызовом. Этим надо пользоваться, а с «Зенитом» он уже всего достиг», - рассказал Радченко «Чемпионату», добавив, что адаптироваться в новой команде Кузяеву поможет соотечественник, который зарекомендовал себя как игрок основного состава.

Контракт Кузяева с «Зенитом» завершится по окончании текущего сезона.

В турецком клубе подтвердили интерес к Кузяеву