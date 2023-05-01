Дасаев: «Серебро — хороший результат для «Спартака»

Бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев высказался об игре столичного «Спартака» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«У каждой команды бывает спад и в «Спартаке» он тоже есть, но сейчас все потихоньку исправляется. Думаю, «красно-белые» могут бороться за второе место. Серебро — хороший результат», — заявил легендарный вратарь в интервью изданию Sport24. По его мнению, решение относительно будущего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля должно принимать руководство московского клуба.

Напомним, что в текущей кампании Премьер-лиги «красно-белые» находятся на третьем месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. В следующем туре «Спартаку» предстоит матч в Санкт-Петербурге, который может стать чемпионским для «сине-бело-голубых».