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Александр Мостовой: «На «Зенит» вчера пришло 50 тысяч с Fan ID – это странно» эксклюзив

08 Мая 2023 • 20:45 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Зенитом». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу питерцев.

- «Спартак» показал достойную игру?

- Да, вполне. Я ещё до начала встречи сказал, что «Зенит» не одержит крупную победу над «Спартаком». Думал, что будет минимальная победа. «Зенит» заслуженно выиграл чемпионат, мы об этом говорим в начале каждого сезона. Уровень иностранцев слишком высокий. Там даже Вендела посадили на скамейку, чтобы лимит соблюсти.

Если «Зенит» подкупит ещё иностранцев или сохранит текущий состав, то на следующий год станет чемпионом. В конце «Спартаку» немного не подфартило. Кстати, мне интересно, почему столько людей пришло. Fan ID же действовал?

- Да. Были предположения, что на игру раздавали бесплатные билеты.

- Вот и я о том же. На «Спартак» ходят по пять тысяч зрителей, на остальные команды ещё меньше. А тут 50 тысяч болельщиков - странно.

- Вы довольны уровнем судейства?

- Да, я раньше немного критично оценивал работу Павла Кукуяна, а тут он разобрался во многих эпизодах. Дуарте объективно сфолил на красную карточку, теперь он должен прийти в раздевалку и извиниться перед Малкомом. Не дай Бог попал бы по нему серьёзно. Пенальти Чистяков тоже сделал. В первом тайме он не должен был назначать пенальти за наступ на ногу Малкому – правильно сделал с моей позиции.

- Что же произошло с Александром Селиховым?

- Он перенервничал, в других ситуациях неплохо выручал. Я уже плююсь иногда, когда вратари разыгрывают через пас. Безопаснее просто выбить мяч.

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