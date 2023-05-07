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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» не получит медали после матча со «Спартаком», если станет чемпионом

07 Мая 2023 • 13:02 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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Через 4 ч. 17 мин.

Глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что даже если «Зенит» станет чемпионом в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком», то он не получит медали.

«По согласованию с «Зенитом» было принято решение: в случае победы над «Спартаком» и досрочном завоевании чемпионства провести церемонию награждения 13 мая в домашнем матчем с «Краснодаром», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

«Зенит» может досрочно выиграть чемпионат России, если одолеет «Спартак» в предстоящем матче. Встреча между командами состоится сегодня, 7 мая. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Александр Алаев
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