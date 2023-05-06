Радченко: «Не знаю, что может помешать «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле «Спартак».

По мнению эксперта, «красно-белым» будет сложно остановить «Зенит», который сейчас находится в хорошей форме и близок к тому, чтобы оформить своё пятое чемпионство кряду.

«Думаю, «Зенит» будет доминировать, а «красно-белые» будут играть вторым номером. «Спартак» наверняка планирует остановить «Зенит». Но, смотря на «сине-бело-голубых» в последних матчах, можно сказать, что они находятся в хорошем состоянии. Не знаю, что может им помешать», — приводит слова Радченко «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 7 мая. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. На сегодняшний день петербуржцы опережают «красно-белых» в турнирной таблице чемпионата России на 12 очков.