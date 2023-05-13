Зарема: «Третьей звезде «Зенита» быть»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась о решении ЭСК РФС признать ошибочным второй гол «Зенита» в ворота столичного клуба в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Для РФС это всего лишь погрешность. Одно могу сказать уверенно, третьей звезде «Зенита» быть!», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что команда с берегов Невы одержала победу со счётом 3:2 и за четыре тура гарантировала себе чемпионство, которое стало пятым подряд для подопечных Сергея Семака и десятым в истории клуба.

Со следующего года на эмблеме «Зенита» появится вторая звезда.