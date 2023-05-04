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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджи Гаджиев: «Думаю, Кузяев не потеряется в чемпионате Турции»

04 Мая 2023 • 10:04 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, в настоящий момент занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Специалист назвал Турцию футбольной страной, выразив мнение, что Кузяев там не потеряется. Отметим, что сейчас за «Фатих Карагюмрюк» выступает бывший партнёр Кузяева по «Зениту» Магомед Оздоев.  

«Страна футбольная, трибуны всегда под завязку. Для футболиста это всегда много значит, ведь эмоции испытываешь совершенно иные. Но не каждый сможет привыкнуть к Турции. Надо оценить и конкурентов Кузяева по позиции», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 30 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гаджи Гаджиев Далер Кузяев Фатих Карагюмрюк
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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