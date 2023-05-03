Тихонов: «Дзюба после каждого тура передает приветы тренерам, которые его не взяли в команду»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Удивлен ли тем, что творит Дзюба? Нет. А кто сказал, что Артём не умеет забивать или у него нет мотивации? Посмотрите, он после каждого тура передает приветы тренерам, которые его не взяли в команду. Он выходит и дубасит всех подряд», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Дзюба в нынешней форме точно бы помог «Зениту», ведь форвард «сине-бело-голубых» Матео Кассьерра забил всего один гол в текущем сезоне РПЛ.

На счету Дзюбы восемь забитых мячей и четыре результативные передачи в десяти матчах за «Локомотив».