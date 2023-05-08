«Помолчи, я суперигрок»: Соболев раскрыл диалог с Малкомом

В воскресенье вечером в чемпионате России проходил матч между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы победили со счётом 3:2 и оформили пятый подряд чемпионский титул. Форвард московской команды Александр Соболев пожаловался на провокации со стороны Малкома. Игрок «красно-белых» раскрыл один из диалогов с противником.

«Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди». На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю», - сказал Соболев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Малком перебрался в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Тогда питерцы заплатили за атакующего полузащитника 40 миллионов евро.

Малком на текущий момент лидирует в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата России с 22 забитыми голами.