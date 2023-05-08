Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Помолчи, я суперигрок»: Соболев раскрыл диалог с Малкомом

08 Мая 2023 • 13:46 Комментировать (1)
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

В воскресенье вечером в чемпионате России проходил матч между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы победили со счётом 3:2 и оформили пятый подряд чемпионский титул. Форвард московской команды Александр Соболев пожаловался на провокации со стороны Малкома. Игрок «красно-белых» раскрыл один из диалогов с противником.

«Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди». На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю», - сказал Соболев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Малком перебрался в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Тогда питерцы заплатили за атакующего полузащитника 40 миллионов евро.

Малком на текущий момент лидирует в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата России с 22 забитыми голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
kostet
08 Мая 2023 в 14:06
Так дельфин деревенский бы уточнял хотя бы,что Малком пока не футболист ПСЖ,а дерево пока не моет толчки в Барселоне. Малком просто не понял тонкости русского языка,хотя там у оппонента такой кривой скворечник,что там просто набор звуков доносится.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.05.23 в 17:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
2.21 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
14:59 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает, что из-за гегемонии «Зенита» интерес к чемпионату России падает
14:43 · Россия. Премьер-лига
Яковлев: «Юран — отличный мотиватор»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, в чём сила «Зенита»
14:29 · Россия. Премьер-лига
Мансилья подпишет с «Оренбургом» трёхлетний контракт
14:16 · Россия. Премьер-лига
Божович — о «Локомотиве»: «Галактионов отлично работает»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Семшов рассказал, при каком условии клубы РПЛ смогут конкурировать с «Зенитом»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: С «Зенитом» можно конкурировать
13:53 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Зенит» на голову выше «Спартака»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник ЦСКА Мухин: «Из всей команды против Карраскаля тяжелее всего обороняться»
13:47 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» принял решение по Мансилье
13:46 · Россия. Премьер-лига
«Помолчи, я суперигрок»: Соболев раскрыл диалог с Малкомом 1
13:40 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Гегемония «Зенита» будет продолжаться, пока другие клубы не разберутся в себе»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Маслов поделился мнением о критике в адрес Дуарте
12:53 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «Я против Fan ID»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Семак близок к тому, чтобы ему поставили памятник»
Все новости
Рекомендуем