Канчельскис: «Малком вполне может подойти «Арсеналу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в лондонский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» попытается подписать 26-летнего бразильца грядущим летом. По мнению Канчельскиса, Малком может подойти «канонирам» и стать игроком стартового состава команды.

«Арсенал» — это шаг вперёд. Его уровень сопоставим с уровнем игроков «Арсенала», проблем у него быть не должно. К тому же, его опыт, безусловно, пригодится команде, он будет помогать молодёжи», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Также эксперт подчеркнул, что возможный уход лидера не станет для «Зенита» проблемой, так как петербургский клуб обладает хорошей академией и ресурсами для подписания любого другого футболиста.

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «сине-бело-голубых» 31 матч, забил 25 голов и отдал девять результативных передач.