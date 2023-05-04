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Радченко: «Малком хочет поиграть в Лиге чемпионов, его нужно понять»

04 Мая 2023 • 13:45 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о нападающем петербургской команды Малкоме.

Напомним, ранее 26-летний бразилец допустил свой возможный уход из «Зенита», выразив желание выступать в еврокубках.  

«Видно, что это игрок европейского уровня, ничего удивительного, если он уйдёт. Его нужно тоже понять, хочет поиграть в Лиге чемпионов, это будет новый вызов для него», — приводит слова Радченко «Матч ТВ».

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость бразильца сейчас составляет 27 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «сине-бело-голубых» 31 матч, забил 25 голов и отдал девять результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Малком Филипе
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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