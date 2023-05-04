Радченко: «Малком хочет поиграть в Лиге чемпионов, его нужно понять»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о нападающем петербургской команды Малкоме.

Напомним, ранее 26-летний бразилец допустил свой возможный уход из «Зенита», выразив желание выступать в еврокубках.

«Видно, что это игрок европейского уровня, ничего удивительного, если он уйдёт. Его нужно тоже понять, хочет поиграть в Лиге чемпионов, это будет новый вызов для него», — приводит слова Радченко «Матч ТВ».

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость бразильца сейчас составляет 27 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «сине-бело-голубых» 31 матч, забил 25 голов и отдал девять результативных передач.