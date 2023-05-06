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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Что нужно «Зениту», чтобы стать чемпионом России в игре со «Спартаком»

06 Мая 2023 • 21:44 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.70 2 6.10
Через 19 ч. 33 мин.

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Там в дерби двух столиц сойдутся «Зенит» и «Спартак». После субботнего поражения «Ростова» от «Факела» со счётом 0:2 команда Сергея Семака имеет возможность оформить чемпионство уже воскресенье. Но что для этого нужно?

«Зенит» точно станет чемпионом России, если обыграет «Спартак». При этом в случае осечки ЦСКА в домашнем матче против «Оренбурга» питерцам для оформления пятого подряд чемпионского титула хватит даже ничьей со спартаковцами. 

Отметим, что ЦСКА свой матч начнёт в 16:30 по московскому времени, а «Зенит» - в 18:00.

Не пропустите текстовую трансляцию матча между «Зенитом» и «Спартаком» на страницах портала LiveResult.

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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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