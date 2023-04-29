Герасимов: «Малком сейчас — лицо «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Герасимов высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Малкома Филипе.

«Малком сейчас — лицо «Зенита», когда его нет, команда не так играет. В российском футболе это игрок № 1. Промес? Да ну бросьте вы! Промес, «Спартак» — это не то совсем. Промес — конечно, тоже хороший игрок. Но Малком выше уровнем. Я его сравниваю с Халком», — приводит слова Герасимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Малком принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил 25 голов и отдал 9 результативных передач.

После 25 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 61 очко.