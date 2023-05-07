Ловчев — о чемпионском коридоре: «Меня не интересует вся эта шелуха, чушь какая-то»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение на тему того, стоит ли «красно-белым» организовывать чемпионский коридор для «Зенита», если петербуржцы добьются победы в матче 26-го тура РПЛ.

Ветеран заявил, что его не интересует тема чемпионского коридора, отметив, что в России есть свои традиции, которые стоит соблюдать.

«Меня не интересует вся эта шелуха — чемпионский коридор, то да сё. Чушь какая-то — с чего вообще взяли эту традицию? Чего суют вообще этот коридор?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Отметим, что это чемпионство может стать для петербургского клуба уже пятым подряд. Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени.