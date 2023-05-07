«Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит» на выезде 11 лет назад

В воскресенье вечером «Зенит» будет принимать «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России. В случае победы питерцы обеспечат себе титул чемпиона России. При этом «сине-бело-голубым» хватит и ничьей, если ЦСКА не сможет обыграть «Оренбург» дома.

Стоит сказать, что «Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит» в Премьер-лиге на выезде 11 лет назад – 6 мая 2012 года. Тогда «красно-белые» победили в Санкт-Петербурге со счётом 3:2 благодаря голам Динияра Билялетдинова, Эммануэля Эменике и Рафаэла Кариоки. За «сине-бело-голубых» в той игре забили Александр Кержаков и Сергей Семак.

С тех пор в домашних матчах чемпионата России против «Спартака» «Зенит» одержал 8 побед при 2 ничьих.

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует в 18:00. Не пропустите текстовую трансляцию.