Мостовой: Малком и Промес войдут в историю РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оценил лидеров атаки «Зенита» и «Спартака» - Малкома и Квинси Промеса.

Отметим, что на текущий момент Малком уверенно лидирует в гонке бомбардиров сезона Премьер-лиги с 22 голами. Промес занимает второе место с 17 результативными ударами.

«Если Малком останется ещё года на три в «Зените», то будет в числе лучших легионеров в истории чемпионата России. Квинси уже в их числе, он лучший иностранец, который играл в России. Промес и Малком навсегда останутся в памяти наших болельщиков», - сказал Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Добавим, что в воскресенье, 7 мая, «Зенит» и «Спартак» проведут очный матч в рамках 26-го тура чемпионата России. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.