Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Малком и Промес войдут в историю РПЛ

06 Мая 2023 • 18:52 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.60 2 6.10
Через 22 ч. 44 мин.

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оценил лидеров атаки «Зенита» и «Спартака» - Малкома и Квинси Промеса.

Отметим, что на текущий момент Малком уверенно лидирует в гонке бомбардиров сезона Премьер-лиги с 22 голами. Промес занимает второе место с 17 результативными ударами.

«Если Малком останется ещё года на три в «Зените», то будет в числе лучших легионеров в истории чемпионата России. Квинси уже в их числе, он лучший иностранец, который играл в России. Промес и Малком навсегда останутся в памяти наших болельщиков», - сказал Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Добавим, что в воскресенье, 7 мая, «Зенит» и «Спартак» проведут очный матч в рамках 26-го тура чемпионата России. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Малком Филипе Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
0
1
4.70 3.90 1.75
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Ахмат Ахмат
1
5
4.00 3.70 1.92
Видео
15 мин
Ростов Ростов
Факел Факел
0
0
1.57 4.20 6.00
Видео
07.05.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Урал Урал
2.65 3.55 2.65
Видео
07.05.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.56 4.50 5.60
Видео
07.05.23 в 18:00
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.60 4.50 5.20
Видео
07.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
1.90 3.90 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
19:14 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» громил «Торпедо» - видео видео
19:08 · Россия. Премьер-лига
В матче с «Торпедо» форвард «Ахмата» Агаларов прервал продолжительную безголевую серию
19:00 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» не удержал победу над «Велесом»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, в чём проблема «Торпедо»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Малком и Промес войдут в историю РПЛ
18:51 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Победа над «Химками» ничего не даёт «Динамо»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — об игре «Динамо»: «Главная причина – это тренер»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:29 · Россия. Премьер-лига
Оленев высказался после поражения «Химок» от «Динамо»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Совсем не понятно, по каким критериям «Факел» взял Евсеева из «Шинника»
18:11 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» отыграло один мяч в игре с «Ахматом», но тут же пропустило снова
18:10 · Россия. Премьер-лига
Ловчев предположил, с каким счётом закончится матч «Ростова» с «Факелом»
18:03 · Россия. Первая лига
«Шинник» прервал неудачную серию сразу после ухода Евсеева
18:00 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» уверенно одолело «Нефтехимик»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Карпин выбрал состав на матч с «Факелом»
Все новости
Рекомендуем