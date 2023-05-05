Данни назвал самого лучшего бразильца в «Зените»

Бывший лидер питерского «Зенита» Мигель Данни назвал самого сильного, по его мнению, бразильского игрока «сине-бело-голубых».

«Трудно выбрать, в клубе есть три лучших игрока с разными характеристиками – Малком, Клаудиньо и Вендел, но то, как играет Клаудиньо, мне нравится больше всего», - признался Данни «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в активе 26-летнего Клаудиньо в текущем сезоне 27 выходов на поле за «Зенит». В них полузащитник смог отличиться четыре раза и отдать 11 ассистов.

В грядущем туре Премьер-лиги питерцам предстоит сыграть дома в дерби со «Спартаком».

Агент заявил, что у него нет предложений по возможному переходу Клаудиньо