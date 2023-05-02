Камоцци: «Чемпионский коридор со стороны футболистов «Спартака» для «Зенита» - культурная проблема, которую я понимаю»

Футбольный функционер Франко Камоцци присоединился к числу тех, кто высказался насчёт возможной организации игроками «Спартака» чемпионского коридора для «Зенита». Как известно, по итогам воскресной игры против «красно-белых» питерцы могут стать чемпионами России.

«Зенит» без этого коридора и так выиграет этот чемпионат», - сказал Камоцци, чьи слова приводит sport24.

Экс-советник Леонида Федуна напомнил свои слова о том, что в спорте нужно уметь признавать, когда кто-то сильнее тебя.

«Чемпионский коридор со стороны футболистов «Спартака» для «Зенита» - культурная проблема, которую я понимаю, но никак не оправдываю», - отметил Камоцци.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдёт в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.