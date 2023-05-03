Тихонов заявил, что Дуарте не место в «Спартаке»

Легенда «красно-белых» Андрей Тихонов критически высказался о зимнем новичке «Спартака» в линии обороны – парагвайце Алексисе Дуарте. В недавнем матче «Спартака» против «Краснодара» защитник допустил результативную ошибку, которая привела ко второму пропущенному голу его клуба.

«Если брать таких легионеров как Виктор Мозес и Квинси Промес – это одно. А если брать Дуарте – другое. За то, что он сделал в игре с «Краснодаром», когда бежал за игроком и потом остановился… За такие вещи надо из команды выгонять», - сказал Тихонов «РБ Спорт», добавив, что в его время в раздевалке за такое бы «по шляпе надавали».

Ранее Тихонов оценил поведение голеадора РПЛ Артёма Дзюбы.