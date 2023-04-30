Романцев: «Мне надоел футбол»

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что мало следит за Российской премьер-лигой.

«Плохо слежу за РПЛ, я остался в XX веке. Говорят, что я рано закончил тренерскую карьеру, но ни о чем не жалею. Мне все новое кажется не очень хорошим. Мне надоел футбол. Посмотрел сотни тысяч матчей, думаю, что все видел», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что может назвать нынешний состав «Спартака» и сказать, сколько голов забила команда. Помимо этого, Романцев заявил, что болеет за «Родину» из Первой лиги, которую тренирует Дмитрий Парфёнов, а также симпатизирует «Алании».