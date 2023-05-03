Аленичев: «Не думаю, что переподписание контракта Абаскаля — главная причина нестабильности «Спартака»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о продлении контракта с наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

«Я не думаю, что переподписание контракта зимой с Абаскалем — это главная причина нестабильности «Спартака». Да, исключать этого тоже нельзя», — заявил специалист в интервью «Чемпионату». По его мнению, после подписания новых соглашений тренеры могут снизить требования к себе, не исключив этот фактор в работе Абаскаля. Тем не менее, по словам Аленичева, это обстоятельство не является главной причиной весеннего спада «красно-белых».

Напомним, что «Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.