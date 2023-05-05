Дмитрий Комбаров рассказал, чего «Спартаку» не хватает весной

Бывший защитник столичного «Спартака» Дмитрий Комбаров порассуждал о нестабильной игре его бывшей команды этой весной.

«Проблема в том, что у «Спартака» сейчас молодая команда, они не всегда стабильны. Причина этому - постоянная ротация состава, поэтому стабильности в игре пока нет», - цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» этой весной так и не смог навязать питерскому «Зениту» борьбу за первую строчку РПЛ. Напомним, в 26 туре Премьер-лиги «красно-белые» сыграют в гостях против «сине-бело-голубых», при определенных условиях этот матч сможет стать для «Зенита» «чемпионским».

Дмитрий Комбаров хочет возглавить «Спартак»