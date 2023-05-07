Баженов: в моё время противостояние с ЦСКА было круче

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался о противостоянии между столичным клубом и питерским «Зенитом».

Экс-игрок сборной России отметил, что в его время противостояние против ЦСКА было круче, а соперничество с командой с берегов Невы только зарождалось, однако для него игры с ЦСКА всё равно принципиальнее.

«У нас хороший состав, но если вдолгую брать, то «Зенит» посильнее будет. Если наш игрок выбывает надолго, то его сложнее заменить нам, чем «Зениту», - поделился Баженов в эфире «Матч ТВ» ожиданиями перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги.