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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: в моё время противостояние с ЦСКА было круче

07 Мая 2023 • 18:03 Комментировать
Зенит
1:0
Спартак Москва
1 1.54 X 4.70 2 6.20
1-й тайм

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался о противостоянии между столичным клубом и питерским «Зенитом».

Экс-игрок сборной России отметил, что в его время противостояние против ЦСКА было круче, а соперничество с командой с берегов Невы только зарождалось, однако для него игры с ЦСКА всё равно принципиальнее.

«У нас хороший состав, но если вдолгую брать, то «Зенит» посильнее будет. Если наш игрок выбывает надолго, то его сложнее заменить нам, чем «Зениту», - поделился Баженов в эфире «Матч ТВ» ожиданиями перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Никита Баженов
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