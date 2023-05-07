Булыкин: «Удаление лишило «Спартак» очков»

В центральном матче двадцать шестого тура российского чемпионата московский «Спартак» проиграл питерскому «Зениту», игра получилась драматичной, помимо пяти голов, было еще и удаление в стане «Спартака», которое не позволило московскому клубу добиться сколь-нибудь положительного итогового результата.

Так считает бывший нападающий российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин:

- Игра понравилась, держала в напряжении. «Спартак» мог сыграть вничью, но немного не дотерпел. Необязательное удаление лишило «Спартак» очков, но дало возможность порадоваться питерцам победе и второй звездочке, - цитирует слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что питерцы досрочно стали чемпионами.