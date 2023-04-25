Генич: «Зенит» хочет приурочить чемпионство к матчу со «Спартаком»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, за сколько туров до окончания чемпионата России «Зенит» завоюет трофей.

«Пусть и публично об этом никто не говорит, но думаю, что «Зенит» очень хочет приурочить это все к матчу со «Спартаком». Если чемпионство будет в матче с «Краснодаром», это тоже взбудоражит болельщиков, но со «Спартаком» это прям совсем красиво», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

По мнению эксперта, даже при наличии Fan ID на игру против «Спартака» придет сорок-пятьдесят тысяч болельщиков.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 7 мая в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.