Ежов: «Сергеев — просто железный человек»

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о своём бывшем одноклубнике Иване Сергееве, который на данный момент выступает за «Зенит».

«Ванёк — просто железный человек. Когда мы в ФНЛ играли, у нас игр 50 было за сезон. Все уставшие, восстанавливаются, а Сергееву все равно. На следующий матч вышел, три забил. Мог вообще не тренироваться, потом вышел и отбегал 90 минут. Отбегал бы и 120», — приводит слова Ежова Sport24.

Помимо этого, Ежов рассказал, что Сергеев — душа компании, простой и открытый человек, с которым всегда приятно общаться.

В текущем сезоне 27-летний Сергеев провел 29 матчей с учетом всех турниров, в которых забил 12 голов и записал в свой актив 6 результативных передач.