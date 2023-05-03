Спиридонов: «Зенит» хочет оформить чемпионство в матче со «Спартаком»

Известный волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов высказался в преддверии матча 26- го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Не знаю, что должно случиться, чтобы петербуржцы не выиграли [трофей]. Думаю, руководство «Зенита» хочет, чтобы они оформили чемпионство именно в игре со «Спартаком», — цитирует Спиридонова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если «красно-белые» не позволят «Зениту» победить, то «сине-бело-голубые» завоюют титул в следующей игре.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет 7 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Если подопечные Сергея Семака одолеют столичный клуб, а «Ростов» потеряет очки в игре с «Факелом», то «Зенит» официально станет чемпионом России в сезоне-2022/23.