«Зенит» снова ведёт против «Спартака» после гола Андрея Мостового

В Петербурге проходит матч 25-го тура Премьер-лиги, в котором «Зенит» играет против «Спартака» и в случае победы досрочно завоюет пятый чемпионский титул подряд. В начале противостояния хозяева повели после гола Клаудиньо, наказавшего Александра Селихова за провал при выносе мяча. Под конец тайма Кейта Бальде замкнул передачу Куинси Промеса, но «Зенит» быстро восстановил запас в один гол. Лидеры РПЛ комбинировали на подступах к штрафной, в итоге мяч оказался у Андрея Мостового, который с дюжины метров метко пробил впритирку с левой штангой.

Счет стал 2:1, «Зенит» снова может готовиться примерять чемпионские медали при таком раскладе.

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