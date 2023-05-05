Динияр Билялетдинов выделил фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос о том, кто является фаворитом в борьбе за серебряные медали в РПЛ.

«В этой борьбе наиболее предпочтителен ЦСКА. Конечно, у каждой команды свой почерк. «Ростов» играет предельно прагматично, а у «Спартака» все те же проблемы с оборонительными действиями», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

На данный момент в Российской премьер-лиге сыграно 25 туров. На второй строчке в турнирной таблице располагается «Ростов», имея в своей копилке 50 очков. На третьем месте идет «Спартак», набрав 49 очков. ЦСКА — четвертый, на счету «красно-синих» 48 зачетных баллов.