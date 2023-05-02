Канчельскис выступил против чемпионского коридора для «Зенита»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможности организации чемпионского коридора для «Зенита» после выигрыша Премьер-лиги.

«Чемпионский коридор для «Зенита»? Это не Лига Чемпионов же, а чемпионат России — поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ», — заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, такой жест необходимо проявлять после завоевания Кубка России, несмотря на взаимоотношения игравших в финале команд.

Напомним, что петербургский «Зенит» может завоевать пятый чемпионский титул подряд в случае победы над «Спартаком». За пять туров до конца отрыв от «Ростова» составляет 11 очков.