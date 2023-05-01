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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: «Зенит» обыграет «Спартак»

01 Мая 2023 • 16:40 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче его бывших команд в 26-м туре Премьер-лиги.

«Болельщики петербуржцев хотели бы, чтобы чемпионство состоялось в Санкт-Петербурге и именно в игре против «красно-белых». Матч со «Спартаком» будет принципиальным. Думаю, «Зенит» обыграет «Спартак», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Премьер-лиги в воскресенье, 7 мая. Отрыв петербургского клуба от второго места составляет 11 очков, поэтому победа над принципиальным соперником может принести «сине-бело-голубым» пятый чемпионский титул подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Радченко
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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