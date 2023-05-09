Гаджиев: «Гегемония «Зенита» хорошо сказывается на РПЛ»

Известный тренер Гаджи Гаджиев дал комментарий насчёт гегемонии «Зенита» в российском футболе.

Напомним, что на днях «Зенит» оформил уже пятый подряд чемпионский титул. Питерцы стали недосягаемыми в турнирной таблице Премьер-лиги за четыре тура до финиша сезона.

«Гегемония «Зенита» хорошо сказывается на РПЛ, потому что в чемпионате есть лидер. Плохо, что у него нет достойных соперников. Конкуренты появятся в том случае, когда все будет правильно выстроено в клубах», - сказал Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 13 мая, - против «Краснодара» на своём поле.