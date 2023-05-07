Салихова: «Зенит» ждёт чемпионский коридор в Сочи и Оренбурге – там для них и не такое исполняли»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу чемпионского коридора для «Зенита».

По словам Салиховой, коридор для питерцев организуют «Оренбург» и «Сочи», с которыми команде Сергея Семака предстоит сразиться до конца мая.

«В любом случае, «Зенит» ждёт чемпионский коридор два раза, в последних матчах в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли, даже в репертуаре группы «Тату» подобных движений не сыскать», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

«Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам воскресного матча Премьер-лиги против «Спартака». Игра стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Что нужно «Зениту», чтобы стать чемпионом России в игре со «Спартаком»