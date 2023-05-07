«Зенит» имеет право нанести вторую звезду на эмблему

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Питерцы стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги после воскресной победы над «Спартаком» с результатом 3:2.

Как мы уже сообщали, «Зенит» стал десятикратным чемпионом России и СССР. Как следствие, питерский клуб получил право нанести вторую звезду на свою эмблему.

Праздновать очередное чемпионство «Зенит» будет шесть дней – после домашнего матча Премьер-лиги против «Краснодара». Эта игра пройдёт в субботу, 13 мая. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 16:30 по московскому времени.