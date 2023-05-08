Чанов: Селихов имеет право на ошибку

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о результативной ошибке голкипера «Спартака» Александра Селихова в матче с «Зенитом». Напомним, встреча 26-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:2.

«В нынешнем сезоне вратари «Спартака» меня не впечатляют. А относительно ошибки Селихова, я считал и считаю, что в команде должен быть вратарь №1. И он имеет право на ошибку», — приводит слова Чанова Vprognoze.

По мнению специалиста, если вратарь постоянно будет думать о том, что в случае ошибки он сядет на скамейку, то он обязательно ошибется. Голкипер должен раскрепощено играть на воротах, ведь ошибаются все, подытожил Чанов.

В сезоне-2022/23 Селихов принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 36 голов и шесть раз смог сохранить свои ворота «сухими».